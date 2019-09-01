Володин заявил об ущербности властей Польши после ситуации с годовщиной Второй мировой
Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал комментарий после того, как Польша не пригласила Россию на празднование годовщины Второй мировой войны. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По его словам, победа в этой войне не имеет политической окрашенности.
«Нравится кому‑то Россия или не нравится, но ее решающая роль во Второй Мировой войне признана всеми народами мира», — заявил Володин.
Он добавил, что решения польской стороны, направленные на понижение роли СССР в войне являются ущербными и свидетельствуют о попытках перечеркнуть историческую память. Он подчеркнул, что это недопустимо и оскорбляет память павших.
Ранее МИД России напомнил о роли СССР во Второй мировой.