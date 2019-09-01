Президент ФРГ не смог вовремя улететь в Польшу из-за неисправности самолета

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер не смог вовремя вылететь в Польшу на мероприятия, приуроченные к годовщине начала Второй мировой войны. Об этом сообщает n-tv.

Согласно имеющейся информации, это произошло из-за неисправности правительственного лайнера Airbus A321. Президенту пришлось воспользоваться небольшим запасным лайнером A319.

Ранее сообщалось, что самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель совершил вынужденную посадку в аэропорту Кельна. Это произошло из-за технических проблем.