Зеленский заявил о попытках МИД Украины помешать его переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытках украинского МИД помешать его переговорам с лидером России Владимиром Путиным. Об этом передает телеканал «1+1».

Зеленский утверждает, что работники МИДа не хотели, чтобы его разговор с российским президентом состоялся.

По его словам, этот вопрос стал для них политическим.

В свою очередь, Зеленский отмечает, что для него этот вопрос является человеческим.

Лидер Украины отмечает, что в ведомстве выразили беспокойство в связи с тем, что украинские моряки могут вернуться на родину после переговоров с Путиным.

Ранее Зеленский сообщил, когда он снова поговорит с Путиным.