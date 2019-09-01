Зеленский заявил о попытках МИД Украины помешать его переговорам с Путиным
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытках украинского МИД помешать его переговорам с лидером России Владимиром Путиным. Об этом передает телеканал «1+1».
Зеленский утверждает, что работники МИДа не хотели, чтобы его разговор с российским президентом состоялся.
По его словам, этот вопрос стал для них политическим.
В свою очередь, Зеленский отмечает, что для него этот вопрос является человеческим.
Лидер Украины отмечает, что в ведомстве выразили беспокойство в связи с тем, что украинские моряки могут вернуться на родину после переговоров с Путиным.
Ранее Зеленский сообщил, когда он снова поговорит с Путиным.