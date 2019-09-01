Дуда рассказал о планах Гитлера и Сталина по «уничтожению» Польши

Польский президент Анджей Дуда заявил, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер планировал с руководителем Советского государства Иосифом Сталиным «уничтожить» Польшу. Об этом он рассказал Bild.

По его словам, такие планы у Гитлера и Сталина появились в 1939 году, когда СССР якобы после заключения договора с нацистской Германией «захватил» Польшу. После войны польская сторона превратилась в «заложника коммунизма», которую он преследовал и убивал людей до 1960-х годов.

Дуда отметил, что современная российская сторона ведет себя так, будто этого не было. Он считает, что Россия проводит «агрессивную политику» по отношению к Польше, Грузии и Украине.

Заключая, Дуда попросил страны мира ответить на «агрессивную» политику российской стороны.

Ранее журналист Владимир Познер сравнил Сталина с Гитлером.