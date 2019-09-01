Россия стала председателем в Совбезе ООН на весь сентябрь
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Россия в течение всего сентября будет являться председателем в Совете безопасности ООН. Об этом передает РИА «Новости».
Как отмечается, председательство перешло к России с 1 сентября. В Августе оно было у Польши.
Ожидается, что в ряде заседаний будет принимать участие глава МИД России Сергей Лавров.
Сообщается, что по линии Совбеза в сентябре состоится сразу несколько мероприятий, большая часть из которых будет посвящена региональному сотрудничеству.
Как стало известно, постпред России в Совбезе ООН представит программу председательства уже 3 сентября.