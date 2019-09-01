Россия стала председателем в Совбезе ООН на весь сентябрь

Россия в течение всего сентября будет являться председателем в Совете безопасности ООН. Об этом передает РИА «Новости».

Как отмечается, председательство перешло к России с 1 сентября. В Августе оно было у Польши.

Ожидается, что в ряде заседаний будет принимать участие глава МИД России Сергей Лавров.

Сообщается, что по линии Совбеза в сентябре состоится сразу несколько мероприятий, большая часть из которых будет посвящена региональному сотрудничеству.

Как стало известно, постпред России в Совбезе ООН представит программу председательства уже 3 сентября.