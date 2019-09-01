Луценко отреагировал на обвинение о связи с подпольным игровым бизнесом

Бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал информацию председателя фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии о том, что он связан с подпольным игорным бизнесом. Об этом передает «СТРАНА.ua», ссылаясь, на переписку Луценко с пользователем фейсбука.

Луценко отмечает, что данная информация не соответствует действительности и является ложью.

Кроме того, экс-генпрокурор Украины сообщает, что собирается подать в суд Арахамию.

Ранее стало известно, что Луценко является акционером сети подпольных казино.