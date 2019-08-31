Глава фракции «Слуги народа» рассказал о подпольном игровом бизнесе Луценко

Глава парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал о подпольном игровом бизнесе экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко и главы МВД Арсена Авакова. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, бывший генеральный прокурор страны является акционером сети подпольных казино.

Депутат отметил, что он сообщит в правоохранительные органы об игровом бизнесе Луценко.

Он также заявил, что Аваков причастен к игровому бизнесу. Арахамия подчеркнул, что у него много вопросов к главе МВД, связанных с коррупцией.

«Например, нелегальный игорный бизнес, но мы легализируем его нелегальный игорный бизнес», — уточнил Арахамия.

Ранее сообщалось, что Луценко написал заявление об уходе с поста генпрокурора Украины.