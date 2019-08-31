Путин поздравил Киргизию с Днем независимости

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости республики. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

В сообщении Путин оценил динамичное развитие отношений между Россией и Киргизией, которые существуют благодаря давним традициям дружбы и взаимному уважению. А также он отметил содержательный политический диалог на всех уровнях между странами.

Кроме того, российский президент выразил уверенность в том, что стратегическое партнерство и союзничество между Москвой и Бишкеком в сфере обеспечения безопасности и стабильности в дальнейшем только укрепятся.

День независимости Киргизии отмечается 31 августа.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 65-летием.