Зеленский хочет запретить подозреваемым в коррупции выходить под залог

Украинский президент Владимир Зеленский внес проект закона в Раду, в котором предусмотрена отмена возможности внесения залога по тяжким коррупционным статьям. Об этом сообщает Strana.ua.

Уточняется, до этого на Украине запрещалось выходить под залог в трех случаях. Во-первых, если украинец совершил преступление с применением насилия или угрозой его применения. Во-вторых, если из-за действий человека погиб кто-то другой. В-третьих, в отношении лица, которому в этом производстве уже избиралась мера пресечения в виде залога, однако было допущено нарушение.

В новой редакции добавлен четвертый пункт: по отношению к тяжким или особо тяжким коррупционным преступлениям.

Ранее Зеленский предложил дать украинцам право вносить законопроекты.