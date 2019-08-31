В Польше с пониманием отнеслись к отмене визита Трампа

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна с пониманием отнеслась к отмене визита президента Соединенных Шатов Дональда Трампа. Об этом он сказал в эфире Польского радио.

Блащак рассказал, что в Варшаве восприняли нормально отказ Трампа, так как понимают, что ураган может иметь разрушительную силу и нести реальную угрозу.

«Это решение полностью понятно», — добавил Блащак.

Он также выразил надежду на то, что ураган не будет убивать американцев.

«Дай бог, чтобы в этот раз не было смертельных жертв», — отметил Блащак.

Министр подчеркнул, что Польша планировала обсудить с Трампом вопросы размещения американских военных на территории страны.

Ранее эксперт назвал причины отмены визита Трампа в Польшу.