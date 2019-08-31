МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

Грузия своими действиями намеренно нагнетает напряженность на границе с Южной Осетией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий российского МИДа.

Как отмечается, это сообщение связано с установлением Грузией блокпоста на территории Южной Осетии.

Согласно комментарию, грузинская сторона при поддержке западных стран применяла пропагандистские акции и, тем самым, усилила напряженность и обострила застарелую пограничную проблему.

До этого сотрудники грузинской полиции установили блокпост на территории республики. В ответ на это юго-осетинские силовики провели рейд бронетехники.

Кроме того, власти Южной Осетии потребовали от Грузии убрать пост полиции, иначе они предпримут соответствующие действия.

Ранее глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна никогда не смирится с потерей Абхазии и Южной Осетии.