Личную помощницу Трампа уволили за комментарии о его детях

Личная помощница американского лидера Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут подала заявление об уходе после своих комментариях о дочерях главы государства — Иванке и Тиффани. Об этом сообщает Politico со ссылкой на два источника.

Как отмечается, до этого Вестерхаут похвасталась, что у Трампа отношения с ней лучше, чем с двумя его дочерьми.

Также она отметила, что глава администрации Соединенных Штатов считает Тиффани слишком полной, поэтому не любит с ней фотографироваться. В конце концов, он заявила, что порой Трамп не может отличить Тиффани от других людей в толпе.

Согласно изданию, именно подобные высказывания и стоили женщине работы.

Кроме того, сам президент США подтвердил, что ее уволили именно за оглашение подробностей личной жизни первой семьи Соединенных Штатов.

По его словам, ее высказывания были «немного ранящими», и что он любит свою дочь Тиффани.