Трамп намерен посетить Германию по приглашению Меркель

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что намерен посетить ФРГ по приглашению немецкого канцлера Ангелы Меркель. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, такое заявление он сделал в ходе разговора с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

При этом глава Соединенных Штатов не уточнил, когда именно он собирается посетить Германию.

Кроме того, Трамп заявил, что собирается позже посетить еще Польшу, отметив, что у США отличные отношения с этой страной.

Ранее сообщалось, что Трамп довел Меркель до смеха на пресс-конференции.