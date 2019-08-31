Кремль намерен пригласить Зеленского на 75-летие Победы

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Кремль собирается пригласить главу Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российское правительство направит Зеленскому приглашение.

Он также добавил, что на подобное приглашение уже откликнулся индийский премьер Нарендра Моди.

Кроме того, Ушаков отметил, что власти России надеются на согласие главы Монголии Халтмаагийна Баттулги.

Как отмечается, к настоящему моменту приглашение России приняли 17 иностранных лидеров.

В связи с этим Ушаков подчеркнул, что ожидается крупное событие на международной арене, которое важно для многих стран мира.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон принял приглашение российского лидера Владимира Путина на юбилей Победы в Великой Отечественной войне.