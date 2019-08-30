Зеленский будет приглашен в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает РИА «Новости».

«Президенту Украины будет направляться», - заявил он.

Ушаков также отметил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди уже принял приглашение. Соответствующего решения ждут и от президента Монголии Халтмаагийна Баттулги.

17 лидеров уже дали положительный ответ на приглашение празднования 75-летия Победы, в их числе представители Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии и Сербии.

В связи с этим Ушаков сказал, что ожидается действительно крупное международное событие, посвященное столь важной для России и других государств дате.

Ранее сообщалось, что Зеленский обеспокоен приглашением России на следующем саммите G7.