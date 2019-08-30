Медведчук побывал в СИЗО «Лефортово»

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктор Медведчук вместе с сопредседателем этой партии Вадимом Рабиновичем побывал в СИЗО «Лефортово»? cjj,oftn РИА «Новости»/

Уточняется, что там он посетил украинских заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка. Они провели встречу и свидание.

Он также сказал, что не знает, есть ли в «Лефортово» другие украинские заключенные.

«Мы знаем из сообщений СМИ о том, что тут есть и другие граждане Украины, которые готовятся к обмену, и мы верим, что этот обмен произойдет и должен произойти», - добавил Медвечдчук.

Ранее Медведчук и Рабинович вылетели из Киева в Москву.