Кремль пригласит Зеленского на День Победы в 2020 году

Президент Украины Владимир Зеленский будет приглашен на памятные мероприятия в честь 75-летия Победы, которые состоятся в Москве в мае 2020 года, сообщает «Ведомости» со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.

По его словам, лидеры 17 государств уже подтвердили свое участие в праздновании. Так, в Москву приедут президент Франции Эмманюэль Макрон, а также первые лица Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Белоруссии, Армении, Молдавии и других стран СНГ.

Отмечается, что приглашение также было направлено лидеру Монголии, которую Путин посетит во вторник, 3 сентября. Там пройдет празднование 80-й годовщины победы на Халхин-Голе.