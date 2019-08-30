Москва направит приглашение Зеленскому на 75-летие Победы

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль пригласит на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне украинского лидера Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

На вопрос о том, будет ли направлено официальное приглашение Зеленскому на празднование 75-летия Победы, он ответил положительно.

«Президенту Украины будет направляться», - сказал Ушаков.

Также по его словам, празднование посетят лидеры 17 стран. Свое участие уже подтвердили лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии, Сербии.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина посетить Россию в мае следующего года для участия в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Путин пригласил Лукашенко на 75-летие Победы.