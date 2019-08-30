BI: в разведке США сочли Трампа «полезным идиотом» Путина после G7

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Агент ФБР, занимающий контрразведкой, оценил поведение американского президента Дональда Трампа на саммите G7 в Биаррице. Об этом сообщает The Business Insider.

В материале отмечается, что участие лидера США в мероприятии вызвало много обсуждений, но особенно примечательной была его защита российской стороны. На встрече международного клуба Трамп заявил о понимании российского коллеги Владимира Путина и раскритиковал других участников за нежелание возвращать российскую сторону в свои ряды. Источник в ФБР усомнился, что идея Трампа была хорошей, и задался вопросом о том, как это послужит национальной безопасности. Заступничество главы государства за Россию снова вызвало беспокойство среди ветеранов разведки из-за того, что он может быть «агентом» Кремля, которым манипулируют и на которого влияют для того, чтобы послужить российским интересам. Есть и те, кто связывает происходящее с будущими деловыми сделками.

По словам бывшего высокопоставленного чиновника минюста, который тесно работал с проводящим расследование «российского вмешательства» спецпрокурором Робертом Мюллером, у США есть «агент Кремля в Овальном кабинете». Он не нашел объяснений высказываниям Трампа на саммите. Бывший агент ЦРУ Гленн Карл сравнил поведение лидера с действиями российского шпиона. Другой агент ФБР назвал Трампа «полезным идиотом».