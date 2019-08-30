Медведчук и Рабинович посетили заключенных в Лефортово

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель этой партии Вадим Рабинович встретились с осужденными украинскими гражданами Станиславом Клыхом и Николаем Карпюком в Москве, сообщает ТАСС.

По его словам, это была своего рода «гуманитарная акция».

Он отметил, что с Клыхом и Карпюком все будет в порядке и они скоро вернутся на родину.

«Вопрос [освобождения] Карпюка и Клыха мы поднимали давно, договаривались не сегодня и даже не вчера, такая договоренность была раньше», - заявил Рабинович.

Он отметил, что после новая власть на Украине заинтересована вопросами обмена, благодаря чему процесс продвигается.

«Это вселяет уверенность в то, что этот обмен в ближайшее время произойдет», - добавил Медведчук.

Политик также отметил, что наиболее успешно обмен произойдет, в первую очередь для тех, кто находится в СИЗО «Лефортово». В данный момент он порекомендовал лишь ждать.

Ранее в СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными.