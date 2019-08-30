Пушков указал Польше на просчеты

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша допустила грубый просчет и неудачу, готовясь к празднованию годовщины начала Второй Мировой войны в стране. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, Польша допустила ряд просчетов, ведь на ее мероприятие отказался ехать президент США Дональд Трамп.

Также грубым просчетом для Варшавы является и отсутствие на праздновании российского лидера Владимира Путина.

«Всемирно значимого события Варшава организовать так и не смогла», — заключил Пушков.

Ранее сообщалось, что Трамп отменил визит в Польшу.