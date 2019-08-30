Путин поздравил Лукашенко с 65-летием

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Российский президент Владимир Путин поздравил в телеграмме белорусского лидера Александра Лукашенко с днем рождения по случаю его 65-летия. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Он отметил его заслуги перед Белоруссией и подчеркнул, что тот находится во главе страны уже четверть века.

Александр Лукашенко занял пост президента республики в 1994 году, с тех пор он четыре раза принимал участие в выборах и каждый раз выигрывал президентские гонки. Лукашенко является первым и единственным президентом Белоруссии.