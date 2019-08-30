Умер Акилле Сильвестрини

В Ватикане на 96-м году жизни умер бывший глава дипломатической службы Святого престола кардинал Акилле Сильвестрини. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как сообщается, папа Римский Франциск уже выразил соболезнования близким Сильвестрини в связи со смертью дипломата.

Глава Ватикана отметил, что священнослужитель всегда был внимательным к нуждам других, кроме того он был искусным и гибким дипломатом, «пастырем, верным Евангелию и Церкви».

Акилле Сильвестрини родился 25 октября 1923 года в итальянском городе Бризигелла. Был рукоположен в сан священника в июле 1946 года, в декабре 1953 года поступил на службу в государственный секретариат Ватикана.