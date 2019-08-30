Трамп отменил визит в Польшу

Глава США Дональд Трамп отменил запланированную поездку в Польшу из-за приближающегося урагана «Дориан» к американскому западному побережью. Об этом сообщает телеканал C-Span.

Трамп заявил, что останется в США чтобы проконтролировать, что все «ресурсы федерального правительства сконцентрированы на надвигающимся шторме». Американский лидер добавил, что для него важно находиться в это время в стране.

Вместо него в Польшу приедет вице-президент Майк Пенс.

Согласно имеющейся информации, Трамп планировал посетить Варшаву, чтобы принять участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Также он должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.