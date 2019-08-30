В офисе Зеленского опровергли данные о завершение обмена между РФ и Украиной

В офисе украинского президента Владимира Зеленского сообщили, что Россия и Украина еще не завершили обмен удерживаемых лиц в странах друг друга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление офиса лидера страны.

Как отметили представители Зеленского, страны не обменялись удерживаемыми. Этого не произошло.

Уточняется, что в настоящее время процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается.

«Информация о его завершении не соответствует действительности», — подчеркнули в офисе Зеленского.

Ранее новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.