Польшу раскритиковали за отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой войны

Бывший президент Польши Лех Валенса негативно высказался по поводу решения нынешних властей республики не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, приуроченные 80-летию начала Второй мировой войны. Об этом передают местные СМИ.

По мнению Валенсы, российского лидера надо позвать на мероприятия для того, чтобы тот узнал правду о нападении на Польшу.

Экс-президент Польши считает, что Путину нужно было бы сказать несколько жестких слов, но произнесенных в дипломатичной манере.

Как отмечает Валенса, своим решением не приглашении главы российского государства польские власти усугубляют отношения с Россией, которые и без того плохие.