Польшу раскритиковали за отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой войны
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Бывший президент Польши Лех Валенса негативно высказался по поводу решения нынешних властей республики не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, приуроченные 80-летию начала Второй мировой войны. Об этом передают местные СМИ.
По мнению Валенсы, российского лидера надо позвать на мероприятия для того, чтобы тот узнал правду о нападении на Польшу.
Экс-президент Польши считает, что Путину нужно было бы сказать несколько жестких слов, но произнесенных в дипломатичной манере.
Как отмечает Валенса, своим решением не приглашении главы российского государства польские власти усугубляют отношения с Россией, которые и без того плохие.