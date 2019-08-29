Минюст обвинил экс-главу ФБР в нарушении трудового договора

Минюст США обвинил экс-главу Федерального бюро расследований (ФБР) в нарушении трудового договора, который запрещает разглашать служебную информацию, передает ТАСС.

Ведомство пришло к выводу, что хранение, обработка и распространение Коми некоторых документов нарушали политику ФБР.

Ранее Джеймс Коми объяснил, почему его ведомство держало в секрете факт расследования предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией, что впоследствии американскому лидеру повод для обвинений ФБР в коррумпированности и измене.

Он призвал постоянно помнить о «лживых» высказываниях Трампа в адрес ФБР об измене, слежке за ним и коррумпированности ведомства.