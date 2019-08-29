МИД Белоруссии объяснил отказ Лукашенко ехать в Польшу

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз отреагировал на сообщения в СМИ о причинах отказа главы республики Александра Лукашенко посетить в Варшаве памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глаз попросил не заниматься конспирологией.

«Мы признательны польской стороне за приглашение, но тема Второй мировой, Великой Отечественной войны для нас священна, и у нас всегда был и остается прозрачный и четкий подход», — заявил он.

Пресс-секретарь уточнил, что в победа над нацизмом стала возможной благодаря всем народам СССР.

Также он отметил, что Польша не пригласила Казахстан, Россию и страны Центральной Азии.

Ранее СМИ сочли отказ Лукашенко ехать в Польшу солидарностью с Путиным.