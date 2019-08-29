Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ряд вопросов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на кабмин ФРГ.

В ходе телефонного разговора они обсудили возможность ускорить переговоры о будущих контрактах на транзит газа через Украину.

Также лидеры обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и выразили поддержку спецпосланникам ООН в данных регионах.

Кроме того, Путин и Меркель договорились работать над подготовкой к саммиту в нормандском формате для реализации минских соглашений.

Ранее сообщалось, что Меркель выступила за переговоры между Путиным и Зеленским.