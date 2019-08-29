Суд завел дело против решившего уволиться Луценко

Киевский суд завел дело на генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который 29 августа написал заявление об уходе с поста. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как уточняется, подробности о возбужденном деле против Луценко пока неизвестны.

Кроме того, суд завел дело в отношении экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.

В суде лишь рассказали, что в настоящее время ответчиков призвали предоставить доказательства по искам.

Ранее сообщалось, что Луценко написал заявление об уходе с поста генпрокурора Украины.