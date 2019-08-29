В Кремле отказались комментировать этапирование Сенцова

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина — Дмитрий Песков заявил, что не будет ничего говорить про появившиеся в СМИ данные об этапировании в Москву осужденного в России за подготовку терактов в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого СМИ со ссылкой на источник писали, что Сенцова вывезли ночью из колонии № 8 города Лабытнаги в российскую столицу. Теперь он находится в московском СИЗО и ждет обмена.

Журналисты попросили Пескова дать свой комментарий на эти новости, однако он отказался.

«Ничего не могу вам сказать», — сказал Песков.

Он лишь сказал, что есть определенные контакты по обмену заключенных между российской и украинской стороной. Рассказывать о других подробностях он не стал.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский согласился обменять экс-главу «РИА Новости» Кирилла Вышинского на Сенцова.