Путин и Меркель созвонились

Российский президент Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель созвонились и обсудили ряд вопросов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на кабмин Германии.

Как отмечается, они договорились продолжить работу по подготовке к саммиту в нормандском формате, чтобы реализовывать минские соглашения.

Также российская сторона и Германия обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, а также выразили поддержку спецпосланникам ООН в этих регионах.

Кроме того, Меркель и Путин выступили за то, чтобы переговоры о будущих контрактах по транзиту газа через Украину ускорились.

Ранее Меркель выступила за переговоры между Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.