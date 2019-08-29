Новоизбранные депутаты Рады принесли присягу
Новоизбранные депутаты Верховной рады во время первого торжественного заседания принесли присягу. Об этом сообщает «112 Украина».
Отмечается, что на заседании присутствовал украинский президент Владимир Зеленский, а также главы страны прошлых лет – Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко.
Согласно регламенту, присягу зачитал старший по возрасту депутат. В новом составе – это избранный от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юлий Иоффе. Ему 78 лет.
Этот день стал последним для состава Рады предыдущего сезона.
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