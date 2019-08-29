Новоизбранные депутаты Рады принесли присягу

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Новоизбранные депутаты Верховной рады во время первого торжественного заседания принесли присягу. Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что на заседании присутствовал украинский президент Владимир Зеленский, а также главы страны прошлых лет – Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко.

Согласно регламенту, присягу зачитал старший по возрасту депутат. В новом составе – это избранный от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юлий Иоффе. Ему 78 лет.

Этот день стал последним для состава Рады предыдущего сезона.

«Газета.Ru» следит за первым заседанием новой Рады в режиме онлайн.