The Hill рассказала, как Трамп может изменить историю

Источники сообщают о том, что президент США Дональд Трамп доводит до ума инициативу Белого дома по рассекречиванию документов, которые оставались недоступными общественности слишком долго. Об этом пишет The Hill.

Согласно материалу, это полезное усилие обеспечит большую прозрачность и подотчетность общественности. Автор полагает, что, скорее всего, речь в первую очередь пойдет о неудачах расследования «российского вмешательства», а также о правительственных материалах об НЛО, которые были предметом обсуждения не одно десятилетие. Кроме того, будут рассекречены три пакета документов времен Барака Обамы, предшественника Дональда Трампа на посту президента. Они фундаментально изменят понимание истории и определят пути улучшения управления.

Уточнятся, что речь идет о документах, связанных с приобретением Росатомом компании Uranium One, частной перепиской Обамы с лидерами Ирана, якобы противоречащей тому, что сообщалось американской общественности, а также со спорной ситуацией с электронной почтой Хиллари Клинтон. Все эти темы на протяжении многих лет появлялись в газетных заголовках, хотя у общественности не было всех данных о происходящем. Автор подчеркивает, что рассекречивание этих документов может привести к тому, что Трамп изменит историю.