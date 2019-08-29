Дипломаты США вновь обвинили Россию во «вмешательстве»

В Вашингтоне в очередной раз опасаются «вмешательства» России в выборы президента США в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампомощника госсекретаря США по кибер- и международной коммуникационной и информационной политике Роберта Стрейера.

Дипломат заявил, что американский Госдепартамент якобы имеет ряд доказательств, которые показывает намерение Москвы повлиять на предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах. Он также сообщил, что руководители интернет-компаний зафиксировали недостоверные аккаунты якобы имеющие отношение к России.

«Мы также выдвинули обвинения против «Агентства интернет-исследований» и ряда лиц и разъяснили методы, которые они использовали», — заявил Стрейер.

Как сообщил дипломат, Вашингтон опасается «вмешательства» со стороны России из-за ранних инцидентов. Он также напомнил, что Российская Федерация является прямым соперником США в киберпространстве.

В настоящее время американские власти тщательно изучают вопрос модернизации защиты электоральной инфраструктуры в штатах и ​​местных органах власти, а также контролирует внешнее влияние в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Госдепе США обеспокоены возможной кибератакой России в преддверии выборов 2020.