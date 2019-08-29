В США ведущему пришлось извиниться за слова о Трампе и «русских олигархах»

В США ведущий телеканала MSNBC Лоуренс О'Доннелл извинился за сказанные ранее слова о том, что президент страны Дональд Трамп якобы получал кредиты под гарантии «русских олигархов». Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам ведущего, он допустил ошибку, сделав сообщение о финансах президента, не проверив полученные данные.

«Я не должен был сообщать об этом, и я был неправ, обсуждая это в эфире», — заявил О'Доннелл.

Это заявление было сделано после того, как появились данные о том, что юристы американского президента потребовали опровержения этих данных и пригрозили обратиться в суд.

Ранее сообщалось, что союзники президента США Дональда Трампа планируют выпустить компрометирующую информацию о журналистах, критикующих президента.