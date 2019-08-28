Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий к посту о его жене

Президент Бразилии Жаир Болсонару удалил комментарий к посту в соцсети с изображением французской первой леди Брижит Макрон, который оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона.

До этого стало известно, что глава Бразилии прокомментировал пост одного из пользователей в соцсети с двумя фотографиями. На одной изображен Болсонару с 37-летней женой Мишель Болсонару в день инаугурации, на другой - Макрон с 66-летней супругой Брижит. Болсонару попросил автора поста не унижать Макрона этим коллажом из фото.

Отмечается, что в настоящее время комментарий бразильского лидера под постом в соцсети исчез.

Ранее Le Parisien рассказала о реакции Брижит Макрон на извинения бразильцев.