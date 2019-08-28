Стала известна дата встречи «нормандской четверки»
Стала известна дата встречи «нормандской четверки». Об этом рассказали в офисе президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.
Отмечается, что проведение подготовительной встречи дипломатических советников глав государств «нормандской четверки» намечено на 2 сентября.
Уточняется, что дату совещания согласовали украинский лидер и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонного разговора.
Поясняется, что инициатором проведения встречи «нормандской четверки» в ближайшее время для обсуждения ситуации в Донбассе был Зеленский.
Ранее сообщалось, что Меркель назвала место встречи «нормандской четверки».