Президент Грузии рассказала, что может возобновить диалог с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что может помочь возобновить диалог между Москвой и Тбилиси, сообщает РИА «Новости».

По ее словам это возможно, если Россия изменит свое отношение к Грузии. Лидер пояснила, что стране необходимо видеть знаки в этом направлении со стороны России, чтобы задуматься над выстраиванием диалога в будущем.

«Также [России] необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении. Когда мы увидим четкие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем», — резюмировала Зурабишвили.

Отмечается, что Тбилиси и Москва разорвали дипломатические отношения в 2008 году. Это произошло по инициативе грузинской стороны, когда Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В данный момент диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий.

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