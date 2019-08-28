СМИ: Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

По информации издания, лидер Польше не выслал приглашение президенту России Владимиру Путину. Чтобы поддержать коллегу, Лукашенко решил не лететь в Варшаву.

Отмечается, что по этой же причине Минск решил не приглашать политиков Польши высокого ранга на памятные мероприятия, посвященные Второй мировой войне.

Уточняется, что Варшава объяснила отказ пригласить Россию тем, что СССР, по мнению польских властей, нарушил международное право в 1939 году.

Официальных комментариев в МИДе Белоруссии пока не давали.

Ранее в Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой.