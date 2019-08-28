Меркель и Зеленский обсудили по телефону ситуацию в Донбассе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону работу нормандского формата, а также ситуацию в Донбассе. Об этом сообщили в правительстве Германии, передает РИА «Новости».

Отмечается, что главы государств сошлись во мнении о необходимости в полном объеме реализовать минские соглашения.

Кроме того, Меркель рассказала Зеленскому о том, что на саммите G7 велась дискуссия о ситуации на Украине.

Уточняется, что они также поговорили о дальнейших дипломатические усилиях в нормандском формате при участии Германии, Франции, России и Украины.

Ранее сообщалось, что Меркель выступила за переговоры между Путиным и Зеленским.