В комитете Госдумы отреагировали на условия Зурабишвили для диалога с Россией

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией, сообщает РИА «Новости».

По его мнению, позиция Грузии смягчилась. Он напомнил, что ранее Зурабишвили называла Москву «врагом».

Он отметил, что возобновление российско-грузинского диалога возможно лишь после извинений Грузии, ведь общество ориентируется на мнение лидера государства.

«Ей осталось воспользоваться практическим примером турецкого лидера Эрдогана и принести извинения за несуразные выражения о том, что «Россия — агрессор, Россия — оккупант», — заявил Шхагошев.

Он также добавил, что Россия открыта к развитию отношений и никогда их не портила.

Ранее президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией.