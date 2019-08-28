Экс-посол в Британии Яковенко станет ректором Дипакадемии МИД
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что бывший посол России в Лондоне Александр Яковенко станет новым ректором Дипломатической академии внешнеполитического ведомства. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, недавно был подписан документ о его назначении.
«У Дипломатической академии появится новый ректор, — это Александр Владимирович Яковенко», — подчеркнула Захарова.
Ранее российский лидер Владимир Путин освободил от должности Яковенко.
Он был назначен послом России в Британии в 2011 году.