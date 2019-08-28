Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые антироссийские санкции США. Об этом сообщает ТАСС.

По ее мнение, ограничения США против России нелигитимные.

Она также отметила, что санкции приносят в жертву остатки былого российско-американского партнерства в угоду начавшейся предвыборной гонке.

Она подчеркнула, что санкции не эффективный инструмент давления не только против России, но и против других стран.

Ранее сообщалось, что сенатор оценил влияние второго пакета антироссийских санкций США.