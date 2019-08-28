Захарова прокомментировала новые антироссийские санкции
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые антироссийские санкции США. Об этом сообщает ТАСС.
По ее мнение, ограничения США против России нелигитимные.
Она также отметила, что санкции приносят в жертву остатки былого российско-американского партнерства в угоду начавшейся предвыборной гонке.
Она подчеркнула, что санкции не эффективный инструмент давления не только против России, но и против других стран.
Ранее сообщалось, что сенатор оценил влияние второго пакета антироссийских санкций США.