The Independent: Макрон дал дипломатический мастер-класс на G7 и затмил всех

<img src="//img.gazeta.ru/files3/581/12602581/RTS2NWRJ-pic905-895x505-62252.jpg">

Состоявшийся саммит G7 стал неудачным для советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который все лето угрожал Ирану войной. Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что, покидая пост, экс-президент США Барак Обама оставил немецкого канцлера Ангелу Меркель во главе демократического мира. Как часто бывает в мире политики, он оказался не прав. Меркель кажется усталой, неспособной реформировать вялую модель немецкой экономики и может только беспомощно наблюдать, как новые популисты теснят такие политические силы прошлого века, как ХДС и СДПГ. Она даже не может решить вопрос преемственности, хотя уходит с поста через два года.

Издание пишет, что на встрече G7 впереди оказался президент Франции Эммануэль Макрон, который точно знал, чего хочет и как это получить. Ему удалось уговорить президента США Дональда Трампа согласиться, что налог на цифровые услуги самых крупных компаний отрасли будет контролировать Организация экономического сотрудничества и развития. Также американский лидер отказался от идеи облагать налогом французские вина. Ясным было и сообщение Макрона британскому премьеру Борису Джонсону о том, что Европа не собирается разрушать единый рынок, а если премьер-министр хочет привести страну к Brexit без сделки, ответственность будет лежать на нем. Также французский лидер привлек к переговорам главу МИД Ирана Джавада Зарифа. В любом случае от Макрона исходила дипломатическая энергия высокого уровня, он дал дипломатический мастер-класс, посрамив других участников международного клуба.