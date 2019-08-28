Зеленский и Трамп проведут встречу в Варшаве

Американский лидер Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский проведут встречу в Варшаве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

Как отмечается, такое заявление он сделал после переговоров с Зеленским.

По его словам, уже через несколько дней правительства стран начнут работать над организацией встречи.

Ранее Зеленский выступил за присоединение США к «нормандскому формату».