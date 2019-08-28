Зеленский выступил за присоединение США к «нормандскому формату»

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что он был бы рад присоединению Соединенных Штатов к «нормандскому формату», направленному на урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление он сделал во время встречи с советником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Глава Украины выразил надежду, что США будут больше привлекаться к переговорному процессу касательно Донбасса.

«Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к «нормандскому формату», — отмечает пресс-служба Зеленского.

Ранее Болтон допустил присоединение США и Британии к «нормандскому формату».