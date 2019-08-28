Сколько украинцев доверяют Зеленскому, показал опрос

Данные опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива показывают, что 70% украинцев доверяют украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, этот результат является самым высоким среди всех глав Украины.

Уточняется, что жители Украины испытывают неоднозначное отношение к лидерам окружения президента — Дмитрию Разумкову и Андрею Богдану.

Согласно опросу, по 22% украинцев не знают Разумкова или не дали определенного ответа. 28% опрошенных не знают Богдана и 27% затруднились с ответом.

В опросе приняли участие 2,040 тысячи совершеннолетних украинцев по всей территории страны за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Статистическая погрешность составляет не более 2,3%.

Ранее сообщалось, что 54% россиян хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года.