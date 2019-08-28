В Кремле прокомментировали решение суда по Вышинскому

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствует решение украинского суда об изменении меры пресечения главреду «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому, сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что в Кремле пока ограничатся в остальных оценках.

Суд 28 августа изменил меру Вышинскому с ареста на освобождение под личное поручительство.

Ранее источник сообщил, что Вышинский войдет в список для обмена между Россией и Украиной.