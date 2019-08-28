Джонсон приостановил работу парламента Британии до 14 октября

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что парламент Британии приостанавливает свою работу до 14 октября. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По его словам, правительство решилось на данный шаг, чтобы реализовать внутреннюю повестку дня.

В связи с этим, подчеркнул премьер, парламент приостанавливает свою работу до 14 октября. В этот же день состоится тронная речь королевы Елизаветы II.

При этом он подчеркнул, что данный шаг не направлен на то, чтобы помешать депутатам Палаты общин заблокировать выход страны из ЕС без сделки.

Ранее сообщалось, что Британия готовится приостановить работу парламента для реализации Brexit.